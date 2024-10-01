Во Владимирскую область вернулось бабье лето: надолго ли задержится тепло? По прогнозам...

Во Владимирскую область вернулось бабье лето: надолго ли задержится тепло?По прогнозам синоптиков, 33-й регион попадёт под влияние антициклона скандинавского происхождения. Его стараниями облаков в небе на регионом станет меньше, вновь обойдётся без дождей, и солнечные лучи начнут активно прогревать пришедшие холодные воздушные массы.Завтра (2 октября 2024 года) погода во Владимире и области будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков.Температура воздуха повысится до +21°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.Ветер юго-восточный, 4-6 м/с.Атмосферное давление 754 - 756 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 2 октября 2024 годаЕсли южный ветер - к хорошему урожаю озимых в следующем году. Существовала в народе и такая примета: теплая и туманная погода - к благоприятной осени.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky