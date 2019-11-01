Начнут музыканты с концерта, получившего название Возвращение. Стоимость билетов составит 149,5 доллара США.

Начнут музыканты с концерта, получившего название "Возвращение". Стоимость билетов составит 149,5 доллара США.Американская группа My Chemical Romance была основана в 2001 году. С момента ее создания музыканты выпустили четыре альбома, последний из которых появился в 2010 году. В 2013 году группа объявила о распаде.На официальной страницеMy Chemical Romanceв Twitter появилось новое сообщение о том, что скоро начнутся продажи на их концерт под названием "Взвращение". Выступление состоится в Лос-Анджелесе 20 декабря.Уточняется, что один человек может купить не более двух билетов.Shrine Expo Hall откроет свои двери для фанатов в 19:00, когда как сам концерт начнется в 20:30.Like Phantoms Forever...Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacific— My Chemical Romance (@MCRofficial)