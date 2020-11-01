Кусочек лета холодной осенью. Наш корресондент Юлия Болдина нашла его в обычной городской квартире. Ее хозяйка Ульяна Кашина увлеклась разведением растений. И превратила небольшое помещение в настоящий ботанический сад.

Кусочек лета холодной осенью. Наш корреспондент Юлия Болдина нашла его в обычной городской квартире. Ее хозяйка Ульяна Кашина увлеклась разведением растений. И превратила небольшое помещение в настоящий ботанический сад.Ботанический сад в миниатюре. Так называет Ульяна Кашина свою квартиру. Практически в каждом уголке, на каждом подоконнике и даже на полках поселились ее любимые домочадцы- комнатные растения.Ульяна Кашина:- Мама привила любовь к земле. Ну как любовь... Любовь к земле пришла уже позже. Тогда для меня это была трудовая повинность. Собирать стала лет 5-6, наверное. Коллекцию постоянно обновляю.Сейчас ее зеленая коллекция насчитывает более восьмидесяти видов. Но увлекается девушка не только разведением цветов. Ее мечта - создать на своем участке собственный лес. Легких путей Ульяна не ищет.Ульяна Кашина:- Была в парке и насобирала желудей. До весны они лежат в коробочке, а дальше в землю. Дубы очень быстро проклюнулись. Выросли на подоконнике. Они капризничают потом. Они плохо растут, болеют много, капризные и медленно растут.Растения - как дети, к каждому нужен свой подход. Хозяйка ботанического сада признается: достать редкие экземпляры бывает очень сложно. Иногда приходится искать в разных уголках области. Часто помогают друзья. Они знают, чем удивить и порадовать Ульяну. Поэтому у многих растений есть свои имена.Ульяна Кашина:- Если подарил Гоша цветок, то его зовут Гоша. Взяла в квартире, которую продавали, у бабушки. Бабушку звали -Мария Ивановна. Взяли цветочек. Ну, и вот так вот.Есть и Ульяны и заветное желание. Собрать все разновидности драцены сурколозы. Это уникальное многолетнее растение, имеющее особую форму и окрас листьев. Несколько видов у хозяйки уже есть, осталось еще два.Юлия Болдина, Илья Хлудов. Вести-Владимир