Речь идет о сельском клубе поселка Маяк. Местные жители просили губернатора отремонтировать ДК. На модернизацию учреждения было выделено более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба

Речь идет о сельском клубе поселка Маяк. Местные жители просили губернатора отремонтировать ДК. На модернизацию учреждения было выделено более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В клубе положили новый пол, отремонтировали стены, потолок, крыльцо, отмостки. Обновили систему освещения и отопительные приборы, а также окна, двери, санузел. Власти отметили, что в ДК любят проводить время