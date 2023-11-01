Ранее судимый житель Кольчугино сядет в тюрьму за избиение до смерти родного дяди Кольчугинским...

Ранее судимый житель Кольчугино сядет в тюрьму за избиение до смерти родного дядиКольчугинским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он виновен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, в мае 2022 года между мужчиной и его родным дядей, с которым они проживали в одном доме, произошла ссора. По словам осужденного, потерпевший обвинял его в том, что он нигде не работает.В ходе конфликта развернулась драка, где преступник нанес родному дяде не менее 20 ударов в голову, шею, грудную клетку. После чего, взял нож и нанес ему не менее 8 ударов по лицу и телу пострадавшего. Смерть наступила на месте происшествия.Осужденный вину признал частично. Он не отрицал, что между ними была драка, но отрицал, что ударил его ножом, т.е. к смерти дяди он не причастен.Однако доказательства, представленные суду государственным обвинителем, явились достаточными для вынесения обвинительного приговора.Виновному назначено 8 лет колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com