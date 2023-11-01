Щенок Сид из владимирского приюта Дороги добра ищет заботливого хозяина И в завершении выпуска -...

Щенок Сид из владимирского приюта "Дороги добра" ищет заботливого хозяинаИ в завершении выпуска - наша традиционная рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые живут с волонтерами в ожидании своего хозяина. И здесь сразу две новости - хорошая и плохая. Начнем с хорошей.Телефон волонтера: 8-902-882-63-03"Пушистая плюшка" из приюта "Дороги добра" уехала домой. Посмотрите, какие милые и счастливые у нее хозяева, души в ней не чают, говорят, девочка очень умная. Теперь эта крошка дома, залюбленная и зацелованная. Вместе с братом Сидом волонтеры нашли её на помойке в Петушках. И теперь о грустном - братец Сид ещё не нашёл своего хозяина. Хотя малец спокойный и смышленый (учится ходить на пеленку), рассказывают волонтеры. Надеемся скоро и Сид будет нежиться на собственной уютной лежанке и подставлять любимому хозяину своё пузико. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.