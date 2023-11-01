В музее-заповеднике «Александровская слобода» сразу два ярких литератора приняли участие в...

В музее-заповеднике «Александровская слобода» сразу два ярких литератора приняли участие в поэтическом вечереСразу два ярких литератора приняли участие в поэтическом вечере в музее-заповеднике «Александровская слобода» - писатель Евгений Викторов и художник и поэт Юрий Иватько.Юрия Иватько александровцы знают по скульптурам, ставшими украшениями города, – образ Серафима Саровского «Моление на камне», «Гермес», барельеф Осипа Мандельштама, он же расписывал развлекательный центр «Сатурн». В октябрьский вечер гости музея услышали стихи в авторском исполнении, посмотрели клипы, снятые на его песни, много было любовной лирики – тема «на все времена»! Творческую встречу продолжил не менее талантливый поэт Евгений Викторов - автор нескольких поэтических сборников («Дом», «Случайный костер»). В его стихах русская поэтическая «классика» переплетается с юмором и жизненными наблюдениями, - подчеркивают музейщики. А ещё Евгений Анатольевич многим знаком как редактор-составитель серии историко-литературного художественного альманаха «Александровская слобода».Вход на концерт был бесплатный.