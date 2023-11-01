Смертельная авария произошла в Вязниковском районе, неподалеку от поворота на поселок Никологоры. Около трех часов ночи там столкнулись легковушка и фура. На кадрах с места происшествия

Смертельная авария произошла в Вязниковском районе, неподалеку от поворота на поселок Никологоры. Около трех часов ночи там столкнулись легковушка и фура. На кадрах с места происшествия видно, что легковой автомобиль буквально разлетелся на части. Оторван бампер, повсюду осколки пластика и стекла. Артём Григорьев, врио начальника УГИБДД УМВД по Владимирской области На 291 километре федеральной трассы