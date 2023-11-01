В июле этого года мужчины отдыхали в доме потерпевшего в Суздальском районе. Между знакомыми возник конфликт. Тогда 45-летний фигурант схватился за топор, рассказали в Следкоме. От ударов
<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2023-v-suzdale-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-ubil-znakomogo-stroitelnymi-instrumentami.html" target="_blank">В Суздале будут судить мужчину, который убил знакомого строительными инструментами</a> - В июле этого года мужчины отдыхали в доме потерпевшего в Суздальском районе. Между знакомыми возник конфликт. Тогда 45-летний фигурант схватился за топор, рассказали в Следкоме. От ударов
[url=https://33live.ru/novosti/01-11-2023-v-suzdale-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-ubil-znakomogo-stroitelnymi-instrumentami.html]В Суздале будут судить мужчину, который убил знакомого строительными инструментами[/url] - В июле этого года мужчины отдыхали в доме потерпевшего в Суздальском районе. Между знакомыми возник конфликт. Тогда 45-летний фигурант схватился за топор, рассказали в Следкоме. От ударов