В июле этого года мужчины отдыхали в доме потерпевшего в Суздальском районе. Между знакомыми возник конфликт. Тогда 45-летний фигурант схватился за топор, рассказали в Следкоме. От ударов

В июле этого года мужчины отдыхали в доме потерпевшего в Суздальском районе. Между знакомыми возник конфликт. Тогда 45-летний фигурант схватился за топор, рассказали в Следкоме. От ударов топором и молотком 55-летний хозяин дома скончался на месте. Обвиняемый попытался скрыть следы преступления и сбежал. Через несколько дней во Владимире его задержала полиция. Злоумышленника заключили под стражу.