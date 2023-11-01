По обвинению в убийстве знакомого перед судом предстанет житель Владимира.

По обвинению в убийстве знакомого перед судом предстанет житель Владимира. Об этом сообщила региональной прокуратуры.Преступление было совершено в Суздальском районе, где фигурант гостил у бывшего супруга родной сестры. Хозяин был с сожительницей, и вместе они организовали застолье.Вскоре между выпившими мужчинами возник конфликт. Поводом послужили знаки внимания, которые гость оказал подруге потерпевшего. Владимирец схватил молоток и топор и не менее трёх раз ударил хозяина по голове. Жертва умерла на месте. После этого обвиняемый перетащил тело в хозяйственную постройку, а сам вместе с дамой укатил в областную столицу.В настоящий момент уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.