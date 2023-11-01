Акция пройдет в России с 3 по 8 ноября. Во Владимире главной площадкой для написания диктанта станет «Дом Дружбы народов» на улице Гагарина, 31, сообщили в мэрии. Поучаствовать в диктанте можно

Акция пройдет в России с 3 по 8 ноября. Во Владимире главной площадкой для написания диктанта станет «Дом Дружбы народов» на улице Гагарина, 31, сообщили в мэрии. Поучаствовать в диктанте можно как очно, так и онлайн – на сайте https://miretno.ru/. Для этого нужно с 3 по 8 ноября зайти на сайт, нажать на кнопку “пройти