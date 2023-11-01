В посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района введён в эксплуатацию изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ФКУ ИК-1.

В посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района введён в эксплуатацию изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ФКУ ИК-1. Об этом сообщила УФСИН России по Владимирской области.Руководство УФСИН осмотрело помещения нового учреждения и пришло к выводу, что в здании есть всё необходимое для комфортного размещения заключённых. Находящиеся здесь люди будут трудиться на местном стекольном заводе, руководство которого обещало обеспечить осуждённых не только работой, но и достойной зарплатой.В пресс-службе отмечают, что принудительные работы являются заменой лишению свободы. Применяется данная мера к гражданам, совершившим преступления небольшой степени тяжести.