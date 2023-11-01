За пьяное убийство топором и молотком будут судить жителя Владимирской области. Следственными...

За пьяное убийство топором и молотком будут судить жителя Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области установлено, что в июле 2023 года 45-летний житель Владимира распивал спиртное с гостях у своего знакомого – бывшего мужа сестры, в селе Порецкое Суздальского района. В доме также присутствовала сожительница последнего. Втроём они распивали алкогольные напитки.В пьяной ссоре он нанес 55-летнему хозяину дома удары молотком и топором, от которых тот скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Добавим, что смерть пострадавшего наступила в результате тяжелой открытой черепно-мозговой травмы. А злоумышленник перенёс труп в помещение хозяйственной постройки, попросил женщину вымыть следы крови, после чего они оба уехали во Владимир, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Там подозреваемый и был задержан через несколько дней.Уголовное дело направлено в суд.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.