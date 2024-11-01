Преступление было совершено в апреле.

В Коврове Владимирской области завершено расследование уголовного дела против 27-летнего жителя Читинской области, обвиняемого в краже из местного магазина. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.Преступление было совершено в апреле, когда обвиняемый, следуя автостопом из Москвы, под предлогом знакомства предложил местному жителю совершить кражу. Они разбили стекло входной двери и похитили алкоголь и табачные изделия на сумму около 5000 рублей. Утром местная жительница сообщила в полицию о пьяном мужчине в своем автомобиле, чего оказалось достаточно для задержания. Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд, поисками второго подозреваемого занимается полиция.Напомним, ранее мы писали, что