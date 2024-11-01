Авария с автобусом и двумя автомобилями произошла сегодня, 1 ноября, на пересечении проспекта Строителей и улицы Горького. ДТП случилось в 10:05. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в

Авария с автобусом и двумя автомобилями произошла сегодня, 1 ноября, на пересечении проспекта Строителей и улицы Горького. ДТП случилось в 10:05. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в общественном транспорте, помимо взрослых пассажиров, ехал целый класс школьников. В ГАИ объяснили, как произошло столкновение – 41-летний водитель ЛиАЗа выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся