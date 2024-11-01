По информации агентства, с начала года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,81 млрд, состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $4,75 млрд.

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $26,274 млрд с начала 2024 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд, а состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $4,75 млрд, до $25,6 млрд. В то же время сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $4,2 млрд, увеличив состояние до $23 млрд.Наибольшие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $6,46 млрд, до $14,6 млрд.Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.