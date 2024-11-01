Владимирская мусульманская община пока воздерживается от комментариев по поводу запрета на хиджабы в школах региона. Самая обсуждаемая тема недели – приказ Министерства образования

Владимирская мусульманская община пока воздерживается от комментариев по поводу запрета на хиджабы в школах региона. Самая обсуждаемая тема недели – приказ Министерства образования Владимирской области о внесении изменений к требованиям одежды обучающихся. Документ, подписанный 22 октября, запретил ученикам носить хиджабы и никабы. Такое решение чиновников вызвало бурную реакцию – по теме высказывались представители Чечни и