С 2023 года Карпова занимала пост главы администрации Киржачского района.

Совет народных депутатов Киржачского района единогласно избрал Елену Карпову на должность главы муниципального образования. Ранее она руководила администрацией Березниковского сельского поселения и была главой города Собинка.С 2023 года Карпова занимала пост главы администрации Киржачского района. Переизбрание связано с изменением областного законодательства, по которому должность главы администрации упраздняется, а её полномочия будет исполнять глава муниципального образования.Напомним, ранее мы писали, что