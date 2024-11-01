В авантюрной комедии Беги, режиссером которой выступает Роман Артемьев, зрители смогут увидеть яркие образы Никиты Кологривого и Михаила Пореченкова. Съемки картины начались в октябре, а премьера запланирована на весну 2025 года.

В авантюрной комедии "Беги", режиссером которой выступает Роман Артемьев, зрители смогут увидеть яркие образы Никиты Кологривого и Михаила Пореченкова. Съемки картины начались в октябре, а премьера запланирована на весну 2025 года.Роман Артемьев подчеркнул, что ему удалось собрать на одной площадке двух талантливых актеров, представляющих разные поколения. Это было ключевым моментом для создания убедительной динамики между персонажами, отражающей отношения отца и сына. По словам режиссера, Михаил и Никита прекрасно понимают, как избежать превращения сюжета о погоне в банальный фарс, что позволяет создать многослойную историю с глубокими арками для обоих героев. Это, вероятно, и стало причиной, по которой актеры согласились на роли — у них есть возможность раскрыть свои персонажи.Сюжет фильма вращается вокруг воришки Саши (Кологривый), который проникает в дом с целью похищения секретных документов из сейфа. Однако он становится свидетелем убийства, совершенного хозяином дома по фамилии Чернов (Пореченков). Теперь Саша оказывается в опасной ситуации: душегуб начинает охоту на него, чтобы устранить свидетеля. При этом главному герою необходимо успеть на утренник к своему сыну, ведь именно от этого зависит будущее его брака. Никита Кологривый описывает своего персонажа как наивного и добродушного авантюриста, которому предстоит научиться ответственности за свои действия.Важные роли также исполнят Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина и Максим Костромыкин. За визуальную часть картины отвечают оператор Любовь Князева и художник-постановщик Анастасия Номоконова. Создатели фильма обещают зрителям захватывающую историю, полную экшена: драки, перестрелки и неожиданные погони будут сопровождаться тонким черным юмором. Михаил Пореченков добавляет, что в центре сюжета не только напряженные события, но и важность взаимопонимания между персонажами разных поколений. Фильм обещает стать не просто комедией, а настоящим исследованием человеческих отношений.