Сегодня ночью, с 1 на 2 ноября, движение на участке суздальской трассы будет временно перекрыто. Это связано с работами по установке рамных опор, предупредили в Упрдоре. Движение будет закрыто

Сегодня ночью, с 1 на 2 ноября, движение на участке суздальской трассы будет временно перекрыто. Это связано с работами по установке рамных опор, предупредили в Упрдоре. Движение будет закрыто с 01:00 до 01:40 на участке с 277 км по 288 км, это возле гипермаркета «Глобус» у перекрестка с Р-132 «Золотое кольцо» с Суздальским проспектом. Дорожники