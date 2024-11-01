Обновленные пятитысячные купюры 2023 года теперь будут в ходу и у владимирцев. О дизайне и деталях рассказали в региональном отделении Банка России. Цветовая палитра купюры сохранилась –

Обновленные пятитысячные купюры 2023 года теперь будут в ходу и у владимирцев. О дизайне и деталях рассказали в региональном отделении Банка России. Цветовая палитра купюры сохранилась – банкнота по-прежнему выполнена в красной гамме, как и образцы 1997 года. В оформлении используется символика федеральных округов. На новой купюре спереди изображена стела «Европа –Азия», на оборотной стороне