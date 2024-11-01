Журнал MODA topical и Abakumov clinic провели в Москве 16-ю ежегодную звездную премию Topical Style Awards 2024. В банкетном зале Триумф были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса! Среди них оказалась и певица Наталья Подольская. Она получила награду в номинации Песня года.

Журнал MODA topical и Abakumov clinic провели в Москве 16-ю ежегодную звездную премию Topical Style Awards 2024. В банкетном зале "Триумф" были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса! Среди них оказалась и певица Наталья Подольская. Она получила награду в номинации "Песня года".В этом году у Натальи Подольской три юбилея. Двадцать лет назад она участвовала в отборочном туре на "Евровидение-2004" от Белоруссии, в том же году, пройдя кастинг, попала в проект Первого канала "Фабрика звезд-5", в а декабре вышел ее дебютный альбом "Поздно"."За эти двадцать лет я стала лучше, мудрее и опытнее, – улыбается 42-летняя Подольская. – Тот опыт, конечно, мне очень пригодился – я считаю то время самым важным и нужным в своей жизни. Ведь если на "Фабрике" у меня был окрыляющий успех то "Евровидение" стало для меня грандиозным фиаско, которое сделало меня сильнее, показало, что так бывает тоже, многому меня научило. Особенно тому, что нельзя сдаваться и важно все равно идти вперед".Напомним, на "Фабрике звезда" Наталья дошла до финала и заняла там третье место, а ее песня "Поздно" долго находилась в пятерке популярных композиций "Золотой граммофон". А на "Евровидении" в Киеве Подольская результатам голосования заняла лишь 15-е место. Она очень болезненно переживала поражение. "У меня сильно колотилось сердце, я была в состоянии аффекта. Если бы в тот момент убила человека, мне бы это точно сошло с рук", – позже признается она.При этом, узнав изнанку шоу-бизнеса, Подольская на разочаровалась. "Я никогда не сталкивалась с грязью, предательством или унижением в этой профессии, – признается она. – Напротив, благодаря шоу-бизнесу я встретила прекрасного мужа, его семью и друзей, ставших моей семьей и моими друзьями".