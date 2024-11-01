Визит делегации Китайской компании по охране окружающей среды (CEPC) в Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов (АО ОДЦ УГР) в Северске стал важным шагом в международном сотрудничестве в области обращения с радиоактивными отходами (РАО).

Визит делегации Китайской компании по охране окружающей среды (CEPC) в Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов (АО "ОДЦ УГР") в Северске стал важным шагом в международном сотрудничестве в области обращения с радиоактивными отходами (РАО).Основной целью этого визита был обмен опытом между российскими атомщиками и их китайскими коллегами. Это подчеркивает растующую значимость совместных усилий в сфере ядерной безопасности и экологии.Специалисты "Росатома" представили китайским партнерам современные методы утилизации и захоронения РАО. В частности, были продемонстрированы результаты работ по варианту "Захоронение на месте", который зарекомендовал себя как эффективный подход к решению проблем, связанных с графитовыми отходами. Эдуард Никитин, директор по выводу из эксплуатации и обращению с РАО АО "ТВЭЛ", отметил важность диалога между странами по вопросам, касающимся завершающих стадий ядерного топливного цикла.В ходе визита также были обсуждены результаты исследований радиационных характеристик облученного графита, включая использование современных программно-аналитических комплексов. Это позволяет не только лучше понять свойства отходов, но и выработать безопасные методы их обработки. Генеральный директор АО "ОДЦ УГР" Сергей Марков отметил, что центр обладает значительным опытом в области механических, радиационных и термодинамических свойств облученного графита, что делает его ценным партнером для международного сотрудничества.Стороны обменялись мнениями о проектировании и сооружении оборудования для переработки РАО, а также обсудили перспективные проекты. Одним из примеров успешного сотрудничества является демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR, который был спроектирован и построен с участием российских специалистов. В настоящее время страны работают над флагманским проектом КНР — энергоблоком с реактором CFR-600, который станет важной вехой в развитии атомной энергетики Китая.Обмен опытом между Россией и Китаем в области обращения с радиоактивными отходами не только укрепляет двусторонние отношения, но и способствует внедрению лучших практик и технологий. Это может оказать положительное влияние на развитие мировой атомной энергетики.