Советская лирическая комедия Любовь и голуби режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина вышла на экраны в январе 1985 года. И вот уже сорок лет остается любимой зрителями разных возрастов. Давайте проверим внимательность!

Советская лирическая комедия "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина вышла на экраны в январе 1985 года. И вот уже сорок лет остается любимой зрителями разных возрастов. Давайте проверим внимательность!1. Какойфильм смотрит семья Кузякиных по телевизору?А."Ширли-Мырли";Б."Карнавальная ночь";В."Москва слезам не верит".2. Тетя Шурасобралась утром подсобить Филипповым. Что именно она должна была делать?А. Копатькартошку;Б. Полотьсвеклу;В. Рватьяблоки.3. "УмаБог не дал, а души и силы – бери сколько хошь. И края не видать", – о ком была сказанаэта фраза вфильме?А. ОВолодьке-дурачке;Б. ОЛеньке-мужичке;В. ОСаньке-простачке.4. Чем дядяМитя предлагал зажевать запах от алкоголя?А.Петрушкой;Б.Лаврушкой;В.Картошкой.5. Сколькогуманоидов было на месте аварии в фантастическом рассказе Раисы Захаровны?А. 10;Б. 16;В. 20.6. Почему,по мнению Надежды, Василий "вошкался" с голубями?А. Потомучто желтая вода ударила в голову;Б. Отбезделия;В. Чтобыводу в баню не таскать.7. Продолжите угрозу тети Шуры: "Помру, Ваську на поминки позову, а тебя...А. ...охламонку, не пущy!";Б. ...с порога спущу!";В. ...веником по спине остужу!".ОТВЕТЫ1. В."Москва слезам не верит";2. А. Копатькартошку;3. А. ОВолодьке-дурачке;4. Б. Лаврушкой;5. Б. 16;6. А. Потомучто желтая вода ударила в голову;7. А. ...охламонку, не пущy!".