Фарсовая кинокомедия Ширли-мырли была снята в 1995 году режиссером Владимиром Меньшовым на киностудии Мосфильм. Вера Алентова, Валерий Гаркалин, Инна Чурикова, Олег Табаков, Армен Джигарханян, Игорь Угольников – в ней играли все звезды российского кино. Фильм полюбился зрителям, разошелся на цитаты и стал по-настоящему народным. Давайте вспомним эту замечательную кинокартину вместе!

Фарсовая кинокомедия "Ширли-мырли" была снята в 1995 году режиссером Владимиром Меньшовым на киностудии "Мосфильм". Вера Алентова, Валерий Гаркалин, Инна Чурикова, Олег Табаков, Армен Джигарханян, Игорь Угольников – в ней играли все звезды российского кино. Фильм полюбился зрителям, разошелся на цитаты и стал по-настоящему народным. Давайте вспомним эту замечательную кинокартину вместе!1. Как называлась алмазная трубка в Якутии, приразработке которой обнаружился "грандиозный, фантастический, великолепный,самый большой в мире алмаз, найденный в России"?А. "Бесперспективная";Б. "Президентская";В. "Несчастная".2. Сколько лет могли бы жить на Канарских островах всежители России в случае продажи правительством найденного алмаза?А. Два года;Б. Три года;В. Пять лет.3. Какой из этих языков не знал "аферист высшей пробыВасилий Кроликов"?А. Нанайский;Б. Мордовский;В. Турецкий.4. Какая наколка украшала спину преступника Кроликова?А. "Не прощу развала СССР";Б. "Не забуду мать родную";В. "Не будь лохом – пей чай с молоком".5. Чьим потомком являлась американка Кэрол Абзац, которую играла Вера Алентова?А. Президента Линкольна;Б. Президента Вашингтона;В. Президента Рузвельта.6. Как, согласно мнению героев картины, можно понять по собеседнику – "масон или нашчеловек"?А. По обрезанию;Б. Если мысленно надеть на него шапочку специальную;В. Если не ест свинину.7. Проводницей какого поезда в молодости работалагероиня Инны Чуриковой?А. Москва-Анапа;Б. Москва-Херсон;В. Москва-Урюпинск.8. Иван Израилевич был по маме цыганом. А как его фамилия?А. Жемчужный;Б. Яхонтовый;В. Изумрудный.ОТВЕТЫ1. А. "Бесперспективная";2. Б. Три года;3. В. Турецкий;4. А. "Не прощу развала СССР";5. А. Президента Линкольна;6. Б. Если мысленно надеть на него шапочку специальную;7. Б. Москва-Херсон;8. А. Жемчужный.