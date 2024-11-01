Когда вы слышите названия саподилла, карамбола или пепино, что приходит вам на ум? Для большинства это просто набор незнакомых слов, но на самом деле они обозначают удивительные экзотические фрукты.

Когда вы слышите названия "саподилла", "карамбола" или "пепино", что приходит вам на ум? Для большинства это просто набор незнакомых слов, но на самом деле они обозначают удивительные экзотические фрукты.Если вы хотите расширить свои знания о мире, то данный тест станет отличным способом познакомиться с новыми культурами. Не упустите шанс узнать больше о необычных плодах и добавить немного экзотики в свою жизнь.