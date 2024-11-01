Всего более 300 участников посетили региональный фестиваль.

«Природа России - как сила русского духа» с таким девизом организаторы регионального экофестваля «Лазурь» открыли 25 по счету фестиваль.30 октября на сцене ДК «Современник» в г. Коврове с приветственным словом к гостям фестиваля обратились директор Государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Экология региона» Сулимко Константин Алексеевич и заместитель Главы города Коврова по социальным вопросам Ульянова Екатерина Адольфовна, где в торжественной обстановке открыли мероприятие для участников фестиваля.Участниками мероприятия стали представители общеобразовательных учебных заведений, коллективы детского творчества и творческие коллективы дворцов культуры региона. Всего более 300 участников посетили региональный фестиваль.Программа фестиваля состояла из конкурса «Зеленый театр», в котором участники демонстрировали театральные постановки, мини-спектакли на тему «Побольше зеленого в наши сердца»; конкурса «Экомода» - «Льняная Русь»; киноконкурса «От Чистой реки до красивой Набережной» организованный в рамках стартующего проекта 2025 года «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие», а так же, фотоконкурс и конкурс билбордов.Для гостей мероприятия были организованы мастер-классы под общей темой «Природа в семейных традициях россиян» где демонстрировались народные промыслы и ремесла, декоративно-прикладное творчество России и Владимирского края.В рамках фестиваля прошла акция «Городской взгляд» где дети с помощью красок рисовали картину на тему «Окно в историю. Место силы» на полотне 2х3 метра.В этом году впервые мероприятие имело статус регионального, что лишний раз демонстрирует нам, как из года в год растет масштаб фестиваля, объединяя все больше экологически ориентированных и творческих людей.