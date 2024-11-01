33-летний владимирец разместил на Avito объявление о продаже двух приборов ночного видения ПНВ-57.

Во Владимирской области задержан мужчина за попытку незаконной продажи военной техники за границу. 33-летний владимирец разместил на Avito объявление о продаже двух приборов ночного видения ПНВ-57. Ими заинтересовался гражданин Беларуси.В июне 2024 года покупатель перевел деньги, после чего владелец техники, не имея лицензии на военно-техническое сотрудничество, отправил приборы через службу доставки. Сотрудники ФСБ перехватили посылку, и в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за контрабанду военной техники.Напомним, ранее мы писали, что