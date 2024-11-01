Пашу Техника судили во Владимире за пропаганду наркотиков в песнях. Фрунзенский районный суд оштрафовал рэпера на 20 тысяч рублей. Об этом стало известно сегодня. Постановление еще в

Пашу Техника судили во Владимире за пропаганду наркотиков в песнях. Фрунзенский районный суд оштрафовал рэпера на 20 тысяч рублей. Об этом стало известно сегодня. Постановление еще в законную силу не вступило. Информация об этом размещена в группе суда Вконтакте. Однако имя исполнителя не называется. О том, что это именно Паша Техник, сообщили в телеграм-канале «Осторожно,