Суд признал его виновным в пропаганде употребления и сбыта наркотических веществ.

Рэпер Паша Техник оштрафован на 20 тысяч рублей Фрунзенским райсудом Владимира за размещение треков, содержащих упоминания о наркотиках, на платформе «Яндекс.Музыка».Суд признал его виновным в пропаганде употребления и сбыта наркотических веществ. 17 октября артист записал видеообращение из полиции, где подчеркнул свою позицию против наркотиков и отметив, что старые песни были лишь шутками, пообещав удалить их из сети.Напомним, ранее мы писали, что на