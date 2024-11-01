В это воскресенье, 3 ноября, владимирцев приглашают в Центральный парк. Там состоится Фестиваль традиционных видов спорта и русских забав, он посвящен Дню народного единства. На празднике

В это воскресенье, 3 ноября, владимирцев приглашают в Центральный парк. Там состоится Фестиваль традиционных видов спорта и русских забав, он посвящен Дню народного единства. На празднике будет весело и детям, и взрослым, рассказывают в мэрии. Гости смогут пострелять из лука, поучаствовать в шапочных боях, боях на подушках и других русских забавах. Для детей будут проводиться