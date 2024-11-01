8 техногенных пожаров произошли во Владимирской области за прошедшие сутки. Причем три возгорания случились из-за неправильного использования кухонной техники, сообщили в МЧС области. В

8 техногенных пожаров произошли во Владимирской области за прошедшие сутки. Причем три возгорания случились из-за неправильного использования кухонной техники, сообщили в МЧС области. В Муроме вспыхнула газовая плита. Искра из конфорки попала в нижний ящик, где лежала посуда и легковоспламеняющиеся вещи, вроде прихваток или бумаги. Начался пожар. Спасатели потушили огонь, который охватил 1 квадратный метр.