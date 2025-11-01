Инсульт — одна из ведущих причин смертности и инвалидности во всём мире. Это внезапный удар по центральной нервной системе, который требует срочной помощи и долгого восстановления. Знание

Инсульт — одна из ведущих причин смертности и инвалидности во всём мире. Это внезапный удар по центральной нервной системе, который требует срочной помощи и долгого восстановления. Знание признаков инсульта, правил профилактики и алгоритмов первой помощи способно спасти жизнь и вернуть человека к полноценной жизни. В такой ситуации каждое мгновение на счету. Рекомендации, как распознать инсульт,