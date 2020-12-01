За весь период наблюдения в регионе рождено 1208 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, в том числе в текущем году – 72.

В 1988 году Генеральная ассамблея ООН объявила, что распространение СПИДа приняло масштабы глобальной эпидемии. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, резолюцией ООН было официально объявлено 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом.СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита, смертельно опасная болезнь, вызванная ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека). На данный момент лекарства, способного победить это заболевание, у человечества нет. Основой борьбы со СПИДом считается его профилактика.Владимирская область не входит в число высокопораженных ВИЧ регионов. На 1 ноября 2020 года в регионе зарегистрировано 6646 больных, умерло за весь период наблюдения 1523 человека, из них вследствие ВИЧ – 591. За 10 месяцев текущего года во Владимирской области на ВИЧ обследовано 237 627 российских граждан. У 351 человека ВИЧ-инфекция выявлена впервые (216 – мужчины, 135 – женщины). За весь период наблюдения в регионе рождено 1208 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, в том числе в текущем году – 72. В настоящее время в СПИД-центре наблюдаются 319 детей, из них 65 – с подтвержденным диагнозом ВИЧ. В текущем году на диспансерном учете в центре состояло 4366 больных ВИЧ, из них 3238 получали антиретровирусную терапию.Основные тенденции, сохраняющиеся в развитии эпидемиологического процесса – увеличение доли полового пути передачи ВИЧ, смещение эпидпроцесса в более старшие возрастные группы (30-50 лет), вовлечение в эпидемию трудоспособного населения и социально благополучных слоев.Как сообщила заведующая Владимирским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Замковая, общая задача системы здравоохранения – раннее выявление ВИЧ/СПИДа и своевременное начало лечения.– С момента заражения до выявления ВИЧ могут пройти годы. Человек долгое время чувствует себя абсолютно здоровым, и может заражать других, не зная о своем заболевании. Вот почему каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Это поможет остановить развитие эпидемии, – подчеркнула Татьяна Замковая.В современных условиях с диагнозом ВИЧ можно жить долгой полноценной жизнью. ВИЧ-положительные пациенты в нашей стране получают бесплатные лекарства, которые эффективно подавляют инфекцию и не позволяют болезни перейти в конечную стадию – СПИД.Пройти тест на ВИЧ можно во Владимирском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41. Провериться на ВИЧ также можно в медицинском учреждении по месту жительства. Достаточно обратиться к любому специалисту поликлинику. Исследования для пациентов абсолютно бесплатные.Пройти анализы можно и анонимно. Диагноз ВИЧ, как и любой другой, строго охраняется врачебной тайной.С 1 по 7 декабря Владимирский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом открывает «горячую линию». Свои вопросы можно задать по тел. (4922) 32-99-43, 32-97-87 с 8.00 до 15.00, кроме выходных.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)