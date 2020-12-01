До начала 2021 года, на который намечены важные события, остался всего один месяц, но некоторые изменения в России произойдут уже в декабре 2020-го. Жителям страны необходимо знать о пяти главных нововведениях последнего месяца года.

До начала 2021 года, на который намечены важные события, остался всего один месяц, но некоторые изменения в России произойдут уже в декабре 2020-го. Жителям страны необходимо знать о пяти главных нововведениях последнего месяца года.1. Пенсия. В декабре 2020 года снова пересчитают пособие для пенсионеров. Надбавки получат лишь те граждане, которым начислялась выплата меньше прожиточного минимума.Кроме того, в последний месяц года пенсионерам, которые получают пособие в первые числа, переведут сумму и за январь. Это связано с длительными новогодними праздниками.2. Социальная поддержка. С 1 декабря россиян начнут уведомлять о положенных льготах и пособиях с помощью call-центров и сайта "Госуслуги". Раньше жителям страны нужно было самостоятельно узнавать об этом.3. Микрозаймы. Деятельность организаций, где можно оформить микрозайм, теперь станет регламентированной. Процентная ставка не должна быть больше 1% в сутки или 365% в год.4. Оборот лекарств. Теперь препараты, содержащие такие вещества, кактропикамид, тапентадол и прегабалин, больше нельзя приобрести без рецепта врача. Незаконный оборот этих лекарственных средств будет преследоваться по закону.5. Больничный лист. С 14 декабря, согласно приказу Министерства здравоохранения, больничные листы можно будет получать в электронном виде. Для этого необходимо согласие пациента в письменном виде, а также паспорт и СНИЛС.