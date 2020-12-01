Некоторые пенсионеры получат две выплаты в декабре 2020 года. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, почему так произойдет.

Некоторые пенсионеры получат две выплаты в декабре 2020 года. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, почему так произойдет.Каждый декабрь часть граждан получает две пенсии: за текущий и следующий месяцы. Это касается тех пенсионеров, которым обычно доставляются выплаты с 1 по 3 число. Эти дни в январе будут праздничными, а значит, не рабочими для "Почты России".Елена Бибикова отметила, что сумма придет полностью, за весь январь. Стало быть, в следующий раз эта часть пенсионеров получит пособие в феврале. Напомним, филиалы "Почты России" заработают в обычном режиме уже в понедельник, 4 января.Ранее сенатор сообщала, то в следующем году будет проиндексирована пенсия неработающих пенсионеров на 6,3%. Кроме того, с февраля 2021-го выплаты увеличатся для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий на 3,8%, утверждала Бибикова.Напомним, недавно в Государственной думе был на следующие три года.Документ подготовили в Министерстве финансов. Таким образом был исполнен подписанный президентом Владимиром Путиным федеральный закон.