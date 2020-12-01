В настоящее время во Владимирской области действует 99 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения устанавливаются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», одной из основных целей которого является снижение количества аварийно-опасных участков на дорожной сети.«Средства фиксации нарушений ПДД устанавливаются на аварийно-опасных участках автомобильных дорог региона на основании анализа и рекомендаций, поступающих из УГИБДД УМВД России по Владимирской области. Это очень действенная мера, мощный инструмент контроля безопасности на дорогах. Наша цель – не увеличить количество штрафов автомобилистам, а именно ликвидировать места концентрации ДТП. Опыт показывает, что наличие камер напрямую влияет на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий», - отметил директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Алексей Косилов.До конца текущего года 20 стационарных камер появятся во Владимирской области на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения:– в Камешковском районе на 15-м, 19-м и 29-м км автодороги Хохлово – Камешково – Ручей и на 2-3-м км автодороги Камешково – Волковойно – Патакино – Высоково;– в Киржачском районе на 15-м км автодороги Кольчугино – Киржач и на 11-12-м км автодороги Дубки – Киржач;– в Ковровском районе на 40-м км автодороги Хохлово – Камешково – Ручей и на 22-23-м км автодороги Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма;– в Кольчугинском районе на 55-м и 72-м км автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики;– в Меленковском районе на 44-м км автодороги Касимов – Муром – Нижний Новгород;– в Петушинском районе на 5-6-м км автодороги «Волга» – Вольгинский – Перново;– в Собинском районе на 6-9-м км автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики;– в Судогодском районе на 4-5-м км автодороги Владимир – Улыбышево – Коняево и на 53-м и 69-м км автодороги Владимир – Муром – Арзамас;– в Суздальском районе на 9-11-м и 16-м км автодороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский;– в Юрьев-Польском районе на 40-м и 93-м км автодороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский;В настоящее время во Владимирской области действует 99 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (в том числе 38 – на федеральных трассах). К 2024 году их количество планируется увеличить до 171.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)