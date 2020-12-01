Коллекцию Владимиро-Суздальского музея-заповедника пополнил уникальный экспонат. Акварель "Отплытие" кисти Александры Коноваловой музею передала в дар столичная галерея искусств "Веллум".

Коллекцию Владимиро-Суздальского музея-заповедника пополнил уникальный экспонат. Акварель "Отплытие" кисти Александры Коноваловой музею передала в дар одна из столичных галерей."Двадцатый год. Прощай, Россия". Строки поэта белоэмигранта Николая Туроверова. Символ вынужденного выбора и сломанных судеб. "Отплытие" кисти Александры Коноваловой- о тех самых событиях. Русском исходе. Ровно век назад. "Уходили мы из Крыма среди дыма и огня". Художница была свидетелем массовой эмиграции тысяч наших соотечественников. Эта особенная, историческая акварель пополнила коллекцию Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Второе название этой картины - "Севастопольская бухта". Но официальное название- "Отплытие". Я бы хотела надеяться, что это имя станет известно владимирцам благодаря этому подарку.Акварель "Отплытие" владимирским музейщикам преподнесла в дар московская галерея искусств "Веллум". По оценке некоторых каталогов стоимость "Отплытия"- более полумиллиона рублей. По словам исполнительного директора Серафимы Агафоновой, галерея много лет коллекционирует работы Коноваловой. И пытается вернуть имена всех, кто незаслуженно забыт или волею судьбы в веке двадцатом оказался вне художественного пространства.Серафима Агафонова, исполнительный директор галереи «Веллум»:- Александра Коновалова- она была дворянского происхождения и после революции она предпочла максимально исчезнуть из художественной жизни. Она была преподавателем и никак о себе не заявляла.Редкое фото начала 20-ого века. Барышня на балконе- Александра Коновалова. А вот она же. 40-ые. Известно, что Александра Сергеевна родилась в 1889 -ом в Москве. Совсем юной поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. А доучивалась уже в Строгановском. Коновалова брала уроки у Михаила Врубеля. Мастера, который стоял у истоков русского символизма и модерна. В творчестве Александры Сергеевны угадывается влияние учителя. Стиль, краеугольные "врубелевские" черты, резкость изображения. Более поздние работы Коноваловой- будто иллюстрация второй части её жизни. В ней появляются "Сестры милосердия", а много позже- дыхание севера. "Обрядовые танцы" и "Охота на моржа".По словам Светланы Мельниковой, гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, задача- максимально восстановить все детали биографии художницы.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Мы знаем, что часть жизни она провела на Чукотке. Что это было- ссылка или попытка затеряться? Мы , конечно, всё это узнаем. Это вопрос времени."Отплытие" Коноваловой называют "необыкновенным материальным свидетельством того времени". Времени, которое сегодня активно изучают. Эпохи, которая дала жестокие уроки. Уже на этой неделе "Отплытие" можно будет увидеть на выставке "Пыль чужих дорог". В определенном смысле- это возвращение и самой Коноваловой.Екатерина Таманова, Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника