Дан старт всероссийским экоурокам "Разделяй с нами" для седьмых-одиннадцатых классов. Экологические уроки познакомят с раздельным сбором и переработкой мусора и расскажут, какой вклад в решение проблемы можно внести.

Дан старт всероссийским экоурокам "Разделяй с нами" для седьмых-одиннадцатых классов. Экологические уроки познакомят с раздельным сбором и переработкой мусора и расскажут, какой вклад в решение проблемы можно внести.В ходе занятий школьники научатся простым действиям по снижению собственного, так называемого "мусорного следа". Задания проводятся в игровом формате. Экологические уроки можно проводить преподавателю как в классе, так и онлайн - все материалы адаптированы под дистанционный формат. Тольконеобходимо зарегистрироваться . Принять участие в проекте может любая школа, специальной подготовки не требуется. Сразу после регистрации педагог получает доступ к методическим материалам для подготовки и проведения урока.