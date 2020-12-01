Сейчас областной центр обслуживает 14 бригад из 35 положенных.

К началу зимы порядка 8% медработников Владимирской области находится на больничном. В связи с этим кадровый вопрос всплывает сам по себе. 30 ноября на внеочередном заседании Заксобрания региона директор департамента здравоохранения Елена Утёмова рассказала, что в период первой волны, при закрытии плановой медпомощи, сотрудники переходили работать в ковидарии.Этого хватало, чтобы восполнить потери, связанные с болезнью персонала и самоизоляцией возрастных членов коллективов.«Сейчас медучреждения продолжают оказывать плановую помощь. По сути, медики выполняют двойную функцию. В горбольнице №6 участковые терапевты дежурят ещё и в ковидарии», - отметила Елена Утёмова.Известно, что на место, временно выбывших из строя специалистов, привлечены ординаторы ВУЗов – 30 человек, студенты медколледжа – 60.Губернатор Владимир Сипягин направил в адрес министра здравоохранения России письмо о привлечении к работе во Владимирской области военных медиков. Но ответа с практическими предложениями пока не поступило.«Мы пришли к выводу, что в городах с населением больше 50 000 человек необходимо ввести стимулирующие выплаты для врачей и фельдшеров, которые пришли работать в «скорую». Соответствующие документы, как только они будут готовы, внесут на рассмотрение депутатов», - отметила глава депздрава.Отметим, что сейчас областной центр обслуживает 14 бригад из 35 положенных. Почти 30% вызовов – из-за высокой температуры.«Во Владимире ежедневно работает одна реанимационная бригада, одна психиатрическая, одна педиатрическая. Остальные — общепрофильные или фельдшерские. Фельдшерская состоит из двух человек. Их численность на станции скорой помощи составляет 125 человек, из которых 35 находятся на больничных листах», - проинформировала присутствующих главврач области.