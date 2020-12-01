В рамках Дня рождения партии «Единая Россия» пройдет традиционная декада приемов граждан в режиме онлайн.

Свой день рождения партия "Единая Россия" отмечает приёмом граждан. Встречи пройдут в течение десяти дней и охватят все территории региона.Свой вопрос жители региона могут задать депутатам ГосДумы Российской Федерации и Законодательного собрания Владимирской области. Встретиться можно с представителями Роспотребнадзора, отделения Пенсионного фонда и фонда обязательного медицинского страхования. В связи с коронавирусными ограничениями, приём проходит в онлайн формате. Сегодня проблемы граждан взял на карандаш руководитель регионального отделения партии Владимир Киселев.Владимир Киселёв, руководитель регионального отделения партии "Единая Россия":- Бывает так, что некоторые правильные, нужные законы выполняются абсолютно бездумно и прямолинейно некоторыми чиновниками, которые не думают о том, что они ухудшают жизнь граждан. Ко мне обратились жители улиц Старо-гончарной и Ново-гончарной в г. Владимире, к сожалению, так получилось, что перекрыт проход и проезд рядом со стадионом Торпедо. Мы примем меры, чтобы улучшить эту ситуацию