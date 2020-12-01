АО «ВТБ Лизинг» получило кредитный рейтинг НКР AA.ru со стабильным прогнозом.

АО «ВТБ Лизинг» получило кредитный рейтинг НКР со стабильным прогнозом. Такая оценка соответствует высокому уровню кредитоспособности. Эксперты «Национальных кредитных рейтингов» отметили сильные рыночные позиции ВТБ Лизинг, высокую достаточность капитала и качество управления компанией.Высокая оценка рыночных позиций обусловлена значительными масштабами лизингового бизнеса и сильными позициями в отдельных сегментах. ВТБ Лизинг входит в топ-3 крупнейших лизинговых компаний России и занимает заметную долю на рынке лизинга железнодорожных вагонов и автотранспорта. В качестве позитивных факторов оценки бизнес-профиля НКР отметило низкий уровень просроченных платежей (менее 1% лизингового портфеля), длительный опыт и развитые компетенции компании в сфере операционного лизинга грузовых вагонов и воздушных судов, а также преобладание в портфеле долгосрочных контрактов. В последнее время компания активно наращивает долю лизинга легкового и грузового автотранспорта, увеличив её до 10% совокупного портфеля по состоянию на 30 июня 2020 г. «Этот сегмент лизингового рынка достаточно динамичен, и его расширение будет способствовать диверсификации бизнеса», - сообщило НКР.Позитивное влияние на оценку финансового профиля ВТБ Лизинга оказывают высокие показатели достаточности капитала на консолидированной основе (61% в 2019 году и 68% в 2020 году). Оценка системы управления учитывает значительный опыт ВТБ Лизинга на рынке, а также существенный уровень интеграции в бизнес группы ВТБ. Текущая система управления и качество менеджмента адекватны целям развития и специфике лизингового бизнеса компании.«Мы рады получить такую высокую оценку нашей компании. Она соответствует нашему уровню кредитоспособности: у нас сбалансированный лизинговый портфель, низкие показатели по дефолтам клиентов, плюс к этому мы умеем работать с имуществом, которое является нашим основным активом, управлять им, ремаркетировать. Постоянная работа над совершенствованием бизнес-процессов, внедрением новых диджитал технологий, сокращению за счет этого операционных затрат позволяет нам демонстрировать высокие показатели по маржинальности бизнеса и успешно развиваться», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.