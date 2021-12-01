Большинство россиян не готовы полностью отказаться от использования наличных денег. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ..

Большинство россиян не готовы полностью отказаться от использования наличных денег. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Результаты исследования показали, что 47% участников тестирования негативно восприняли идею прекращения расчетов наличными. Однако 26% опрошенных поддержали эту идею. Специалисты ВЦИОМ также обратили внимание на то, что в настоящее время уже 45% респондентов практически никогда не используют наличные деньги, сообщает телеканал "".Расплачиваться исключительно наличными предпочитают 15% граждан, большинство из которых – граждане в возрасте 60 лет и старше. А "безналом" регулярно пользуются лишь 11% опрошенных, чаще всего – не старше 44 лет, передает "".