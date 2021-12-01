В Орловской области погиб знаменитый Тургеневский дуб. Дерево возрастом 198 лет не выдержало натиска непогоды. Ураганный ветер, поднявшийся в регионе на днях, в порывах достигал невероятных ..

В Орловской области погиб знаменитый Тургеневский дуб. Дерево возрастом 198 лет не выдержало натиска непогоды.Ураганный ветер, поднявшийся в регионе на днях, в порывах достигал невероятных 30 метров в секунду. В результате посаженный великим писателем Иваном Тургеневым дуб практически вырвало с корнем. Представители музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" с грустью отметили, что дерево было его главной природной достопримечательностью, сообщает телеканал "".Напомним, что Тургеневский дуб победил в национальном конкурсе "Российское дерево года – 2021" и стал главным деревом страны.