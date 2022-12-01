Лариса Гузеева ставит под удар близких, считает блогерша Лена Миро.

Лариса Гузеева ставит под удар близких, считает блогерша Лена Миро.Недавно Лариса Гузеева рассказала, что решила бросить курить и ругаться матом. Ведущая шоу "Давай поженимся!" пообещала, что до Нового года будет сама себя штрафовать за нецензурные слова. Поклонники поддержали идею телезвезды сделать себя лучше, а светская обозревательница Лена Миро считает, что 63-летняя знаменитость поступает неправильно.Блогерша дала понять, что поддерживает отсутствие в речи мата, однако подход у Гузеевой якобы неверный. Поскольку Лариса является довольно эмоциональным человеком, с помощью обсценной лексики она, как говорится, разряжалась, избавлялась от негативной энергии.Сейчас же, по словам Миро, когда Гузеева, прикусив язык, будет себя сдерживать, возможен неприятный инцидент. Мол, артистка будет копить в себе негативную энергию и в один момент просто на кого-нибудь сорвется. "А если прорвет? На мужа, на подругу или на соседа. И человек огребет ни за что", – написала Лена в "Живом журнале".Поэтому даже если Лариса Гузеева продержится до Нового года и не скажет ни одного матерного слова, ее все равно ожидает полный провал, считает блогерша. Телеведущей якобы необходимо сначала "провести внутреннюю работу" и решить, почему она позволяет себе нецензурную брань.