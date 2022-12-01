Регина Тодоренко, несмотря на болезнь, мечтает о еще одном ребенке. Врач оценила шансы телеведущей родить снова.

Регина Тодоренко, несмотря на болезнь, мечтает о еще одном ребенке. Врач оценила шансы телеведущей родить снова.На днях 32-летняя Регина Тодоренко призналась, что размышляет о появлении на свет третьего ребенка. Примечательно, что весной этого года телеведущая родила от супруга Влада Топалова второго сына. Похоже, артистка не намерена останавливаться на достигнутом.Однако каковы шансы Тодоренко вновь забеременеть и, главное, выносить еще одного отпрыска? На этот вопрос попыталась ответить врач-невролог Мария Мирошниченко. Специалист, как и многие, знает, что Регина страдает от сколиоза, а также кожного неизлечимого заболевания – витилиго.По словам Мирошниченко, супруга Топалова может являться примером для многих женщин, которые при сколиозе мечтают о рождении ребенка. Мол, главное – это, как Регина, вести здоровый образ жизни и, конечно же, посещать невролога, особенно во время беременности.Говоря о витилиго в беседе с , врач напомнила, что эта болезнь про разрушение меланина в организме и появление белых пятен на теле. В таких случаях не всегда имеются противопоказания для беременности. Однако стоит помнить: в половине случаев витилиго передается по наследству.Своими словами специалист вынесла вердикт Регине Тодоренко: физически артистка может родить еще одного ребенка, однако беременность все равно будет сопряжена с риском.