Москвичи могут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию абсолютно бесплатно.

Москвичи могут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию абсолютно бесплатно.В во всех районах российской столицы успешно реализуется масштабная программа реновации, запущенная в 2017 году главой города Сергеем Собяниным, а где-то первый этап проект выполнен досрочно. Совокупно под расселение попадают 5175 ветхих домов, соответственно, квартиры в новостройках должны получить около миллиона москвичей.К примеру, на северо-востоке Москвы в программу реновации включены 499 единиц ветхого жилья, то есть на равнозначные квартиры с улучшенной планировкой и завершенной отделкой могут рассчитывать 86,5 тысячи человек.В 14 районах округа на стадии строительства или проектирования находятся 53 дома, а 39 зданий уже ввели в эксплуатацию. Примечательно, что будущие переселенцы могут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию абсолютно бесплатно.Для участников программы реновации в СВАО действуют 13 Центров информирования населения. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин."Для удобства участников реновации Центры информирования размещаются на первых нежилых этажах переданных под заселение новостроек", – уточнил глава ведомства.По его словам, Центры информирования по реновации открываются в момент начала заселения и прекращают работу после того, как все граждане завершают переезд в новые квартиры. Чиновник отметил, что в первые два дня специалисты работают с 9:00 до 21:00, а в последующие дни: с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00.Кстати, всего с начала 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 51 новостройку, 32 из которых уже переданы под заселение. Здания расположены в десяти округах столицы.Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, квартиры в новых домах смогут получить более 30 тысяч граждан."Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода — три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций", — подчеркнул Андрей Бочкарев.Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что с января по октябрь текущего года по программе реновации было сдано квартир на суммарную площадь 836 тысяч квадратных метров. По его словам, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года.