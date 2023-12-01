Андрей Филинов удостоен премии в области литературы за сборники Стихи разных лет и Крупная...

Андрей Филинов удостоен премии в области литературы за сборники "Стихи разных лет" и "Крупная форма"Областная премия имени Сергея Никитина в этом году присуждена владимирскому литератору Андрею Филинову. Распоряжение подписано региональным правительством. Предложение внесла конкурсная комиссия при Минкульте региона.Премии в области литературы поэт Андрей Филинов удостоен за сборники "Стихи разных лет" и "Крупная форма". Они изданы в 21-ом и 23-ем году. В них вошли избранные произведения автора.Андрей Филинов - известный владимирский литератор, журналист, член владимирского отделения Союза российских писателей, член Общественной Палаты области. Окончил Владимирский политехнический институт и Литературный институт имени Горького. В его биографии - работа завлитом владимирского театра драмы, корреспондентом "Комсомольской Искры", пресс-секретарём губернатора области.В 1996-ом Андрей Филинов перешёл на работу в ГТРК "Владимир". Ее он возглавляет с 2008 года.