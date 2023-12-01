В условиях тридемии – одновременного всплеска заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковида – помогают препараты широкого спектра действия

В условиях тридемии – одновременного всплеска заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковида – помогают препараты широкого спектра действияНаступили холода и вместе с ними резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Причём в этом году сразу несколько вирусов атакуют население.По данным Роспотребнадзора, в середине ноября заболеваемость гриппом выросла на 5%: – одновременно циркулируют штаммы А (H1N1 и H3N2) и В. Ещё более неблагополучная ситуация с ковидом – прирост составил 40%. При этом заболеваемость новым штаммом «Пирола», быстро распространяющимся по всему миру, пока отмечена в России лишь единичными случаями.Стоит отметить, что и ОРВИ, и грипп, и новые штаммы COVID-19 имеют схожую симптоматику, поэтому отличить их без проведения дополнительных лабораторных тестов может быть затруднительно. В текущей эпидемиологической обстановке, когда возможность лабораторной диагностики каждого случая заболевания затруднена, врачи рекомендуют при появлении первых симптомов ОРВИ начинать прием противовирусных препаратов широкого спектра действия. Они эффективны против многих вирусных инфекций и могут применяться как для лечения, так профилактики этих заболеваний.Одним из наиболее известных средств этой категории является российский препарат «Арбидол» (действующее вещество – умифеновир). Он рекомендован Минздравом РФ на начальной стадии гриппа, а с 2020 года– включён в методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID 19. При профилактическом использовании Арбидол снижает риск инфицирования, а при терапевтическом заметно облегчает симптомы, снижает длительность заболевания, уменьшает риск осложнений.На прошедшем 7-8 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге VI Российско-Китайском симпозиуме по инфекционным болезням, организованным российским НИИ гриппа им. Смородинцева и Китайским Центром по контролю за инфекционными заболеваниями (CCDC), специалисты рассказали о многочисленных исследованиях, доказывающих эффективность Арбидола против самых разных вирусов. Доктор биологических наук, зав. лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН Ирина Анатольевна Ленева сообщила о результатах исследований применения умифеновира против высокопатогенных и резистентным к другим противовирусным препаратам вирусам гриппа (например, свиного гриппа). Зав. лабораторией химиопрофилактики вирусных инфекций НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Анна Андреевна Штро проинформировала об итогах исследования активности Арбидола к нереспираторным вирусам, таким как коксаки, вызывающие тропические лихорадки арбовирусы, а также вирус гепатита С.Важно отметить, что Арбидол заслужил хорошую репутацию не только в России. Отечественный препарат включён в программу Министерства здравоохранения Китая по диагностике и терапии гриппа. Специалисты из КНР рассказали об успешном опыте применения Арбидола: вице-президент департамента по инфекционным болезням Медицинского университета в Пекине профессор Джанг отметил, что по результатам целого ряда проведённых в Китае исследований, Арбидол продемонстрировал эффективность как против вируса гриппа, так и против омикрона– одного из штаммов COVID-19. Профессор Ли рассказала и о проводимом в данный момент, исследовании применения Арбидола у пациентов с обострением ХОБЛ на фоне ОРВИ. Новые исследования ещё раз доказывают, что в Китае не ослабевает интерес к универсальному и эффективному отечественному препарату.В преддверии зимы эпидемиологические прогнозы специалистов звучат совсем неутешительно – скорее всего, ситуация будет ухудшаться и дальше. В этих условиях, наряду с приёмом противовирусных препаратов, обязательно надо помнить о простых, но необходимых профилактических мерах. Тщательно мойте руки, промывайте нос сразу после возвращения с улицы — всё это поможет существенно снизить риск заболевания и не испортить планы и настроение в новогодние праздники.Встречайте Новый год здоровыми!