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Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области вырастут взносы за капитальный ремонт– Во Владимирской области осенью переболели гриппом 27 человек– Во Владимире почтили память неизвестного солдата возложением цветов на Князь-Владимирском кладбище-Владимирская спортсменка Наталья Короленко привезла золото с чемпионата Европы по масс-рестлингу– Владимирские гимнасты завоевали 17 медалей на Всероссийском турнире в Обнинске– Во Владимирской области наградили премиями